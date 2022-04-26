Планируется ввести в строй в Карабахе завод ПАО "КАМАЗ"

Планируется, что во втором квартале 2022 года в Карабахе будет введен в эксплуатацию завод ПАО "КАМАЗ".

Об этом сказал во вторник вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, стороны продолжат работать над развитием торгово-экономического сотрудничества.

"В течение этого года Россия и Азербайджан проведут ряд мероприятий, которые затронут различные сферы деятельности. Необходимо продолжать активно работать в рамках МТК Север-Юг. Планируется завершить в четвертом квартале 2022 года реконструкцию погранперехода с российской стороны на границе с Азербайджаном, а также увеличить количество пропускных полос", - сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что в Азербайджане функционирует огромное количество российских компаний в ряде секторов.

"Также обсуждены вопросы налаживания совместного с Азербайджаном производства железнодорожных вагонов", - сказал Оверчук.

По его словам, важно поддерживать стабильное сотрудничество в энергетическом секторе.

"Мы готовы сотрудничать в области энергетики, Россия имеет большой опыт в этом направлении. Рассчитываем, что мы еще раз встретимся в рамках 11-го межрегионального форума в Баку и продолжим обсуждение текущих проектов", - добавил вице-премьер.