Россия посодействует Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры

Россия может оказать содействие Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры.

Об этом сказал во вторник вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана.

"Кроме того, мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере неэнергетического атома. В нынешнем году у нас будет еще один хороший повод встретиться на 11-м российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Азербайджане", - сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что плотный и нацеленный на конкретные результаты диалог в рамках межправительственной комиссии будет способствовать решению стратегических задач, в том числе по стабилизации ситуации на Южном Кавказе.