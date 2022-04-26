Россия представила первичную информацию по двум проектам в Карабахе

Российская сторона представила первичную информацию по двум проектам на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев во вторник в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это проекты наземной ветряной электростанции мощностью 100 магаватт, а также проект малых ГЭС суммарной мощностью до 20 мегаватт.

"В Азербайджане в сфере ВИЭ ведется активная работа. Карабах и Восточный Зангезур обладают большим потенциалом с точки зрения возобновляемых источников энергии. Продолжаются контакты по взаимодействию в этой сфере с российской стороной", - добавил вице-премьер.