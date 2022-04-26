Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос

В первом квартале 2022 года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 631 миллион долларов, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года почти на восемь процентов.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев во вторник в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Россия является в целом третьим торговым партнером Азербайджана, и первым - по части ненефтяного экспорта.

"В 2021 году товарооборот между нашими странами вырос более чем на 12 процентов и достиг трех миллиардов долларов. Рассчитываем, что данная положительная динамика продолжится и в течение 2022 года и мы сможем выйти на более высокие результаты. Также динамично растут взаимные инвестиции: Россия инвестировала в экономику Азербайджана 6,3 миллиарда долларов, а Азербайджан - 1,2 миллиарда. Кроме того, на местном рынке нашей страны широко представлен российский бизнес и действуют порядка 1,13 тысячи предприятий с российским капиталом", - добавил он.