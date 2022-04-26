Российские компании подали 17 заявок для реализации проектов в Карабахе

Российские компании подали 17 заявок для реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев во вторник в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, есть хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана.

"Российские компании подали заявки по 17 проектам для их реализации на освобожденных территориях. Продолжается строительство сервисного центра ПАО "Камаз" в промышленном парке Джебраильского района. Завершение строительства этого завода запланировано на июль 2022 года. Кроме того, между Азербайджаном и Россией ведутся переговоры по новым инвестиционным контрактам", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что азербайджанские инвесторы в России осуществили ряд проектов, в том числе строительство санатория.