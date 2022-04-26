Азербайджан увеличит поставки пшеницы из России

Азербайджан рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов поставок удобрений и пшеницы из России.

Об этом сказал во вторник вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что Россия является поставщиком минеральных удобрений и зерновых культур в Азербайджан.

"В 2021 году из России в Азербайджан было поставлено 1,15 миллиона тонн пшеницы, а в первом квартале 2022 года мы закупили в РФ около двух миллионов тонн удобрений. Рассчитываем на дальнейшую поддержку в вопросах увеличения объемов поставок в Азербайджан удобрений и пшеницы", - добавил Мустафаев.