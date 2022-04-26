Россия хочет получить разрешения у Азербайджана на вагоно- и судостроение

Россия продолжит вести переговоры с Азербайджаном для получения разрешений на вагоно- и судостроение.

Об этом сказал вице-премьер России Алексей Оверчук во вторник в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, уже налажено совместное производство в Азербайджане легковых и грузовых автомобилей.

"Переговоры для получения разрешений, лицензий и других необходимых документов для расширения деятельности на территории Азербайджана, не только для автомобилестроения, но и вагоностроения и судостроения, будут продолжены и в будущем", - сказал он.

Кроме того, по словам Оверучка, на российско-азербайджанском погранпереходе Казмаляр-Самур планируется до конца 2022 года завершить реконструкцию, расширить количество автомобильных полос и увеличить пропускную способность.

"Также в рамках транспортного сотрудничества между Азербайджаном и Россией планируется увеличить потенциал транспортного коридора Север-Юг, перенаправить грузы, перевозимые между Азербайджаном и Россией, в этот коридор, а также их транзит", - добавил он.