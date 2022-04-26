Подписан протокол между структурами по развитию МСБ Азербайджана и России - ФОТО
26 апреля в Баку в рамках заседания межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией подписан протокол о намерениях между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России, сообщает Day.Az.
Документ подписали председатель правления азербайджанского агентства Орхан Мамедов и генеральный директор российской корпорации Александр Исаев.
Протокол предусматривает расширение доступа МСБ к рынкам обеих стран, обмен опытом, организацию совместных бизнес-мероприятий, поощрение участия предпринимателей в мероприятиях, проводимых в обеих странах, создание постоянно действующей платформы по развитию связей сотрудничества между предпринимателями и т.д.
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