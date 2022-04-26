В Азербайджане вносятся изменения в закон о трудовых пенсиях

Вносятся изменения в порядок начисления пенсий работающим пенсионерам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в изменениях в закон "О трудовых пенсиях", вынесенном на обсуждение во вторник на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, согласно предлагаемым изменениям, страховая часть трудовой пенсии по возрасту выплачивается в полном объеме, при этом продолжается накопление пенсионного капитала по страховой и накопительной части, заработанной за период после назначения и перерасчета пенсии. В случае перехода пенсионера в категорию неработающего или по прошествии у работающего пенсионера шести лет с момента назначения трудовой пенсии либо перерасчета в соответствии с этой статьей, перерасчет трудовой пенсии производится автоматически. В этом случае ожидаемый срок выплаты пенсии при начислении страховой и накопительной частей уменьшается на количество месяцев, отработанных после назначения или перерасчета пенсии, но не более чем на 72 месяца. То есть, накопления работающих пенсионеров будут автоматически начисляться каждые шесть лет и добавляться к их пенсии. Таким образом, перерасчет пенсии будет производиться без их участия.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.