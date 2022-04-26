Азербайджан и ОЭСР обсудили сотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой отдела Евразии Секретариата по международным отношениям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильямом Томпсоном.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, Микаил Джаббаров подчеркнул важность, придаваемую в стране сотрудничеству с ОЭСР, полезное сотрудничество в рамках Евразийской программы конкурентоспособности, обеспечение участия министерства экономики в ежегодном мероприятии "Евразийская неделя" в Париже.

Было отмечено, что партнерство с ОЭСР имеет важное значение с точки зрения применения международного опыта в реализации мер, осуществляемых в целях развития и диверсификации ненефтяной экономики, а также подчеркнуты широкие возможности для развития сотрудничества с ОЭСР в сферах развития малых и средних предприятий, содействия цифровизации, повышения прозрачности и подотчетности в налоговой сфере и других областях, а также в реализации совместных проектов.

Уильям Томпсон выразил заинтересованность представляемой им организации в расширении связей с Азербайджаном и подчеркнул, что реализация совместных инициатив и проектов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

На встрече также были обсуждены вопросы соответствия "Акту о малом бизнесе" ЕС в странах "Восточного партнерства", проекты оценки корпоративного управления в портфельных компаниях Азербайджанского инвестиционного холдинга, создания Совета сотрудничества Азербайджан-ОЭСР.