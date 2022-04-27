Расширение ЮГК еще больше повысит энергобезопасность Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Day.Az представляет эксклюзивное интервью с заместителем министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Костасом Фрагкояннисом.

Расширение "Южного газового коридора"

"Южный газовый коридор" действительно важен для Греции, сказал Костас Фрагкояннис.

"Греция является воротами "Южного газового коридора" в Европу, и главная цель наших международных отношений в области энергетики состоит в том, чтобы распространить преимущества диверсифицированных источников и маршрутов на наших соседей. Быстрая реализация проекта "Южного газового коридора" для поставок азербайджанского природного газа из Каспийского моря в Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в конце 2020 года представляет собой один из важнейших шагов на пути к повышению энергетической безопасности Европы. Объемы газа, поставляемые через TAP, играют значимую роль в обеспечении Европы новым, надежным и доступным источником энергии, в то же время облегчая переход на "чистую" энергию", - сказал он.

Замминистра напомнил, что 4 февраля 2022 года в Баку во время встречи по "Южному газовому коридору" генеральный секретарь по энергетике и минеральным ресурсам Греции Александра Сдуку имела возможность еще раз подчеркнуть важность, которую страна придает сотрудничеству с Азербайджаном в области энергетики.

Фрагкояннис отметил, что Греция готова изучить все доступные альтернативы, чтобы обеспечить свою энергобезопасность.

"Война между Россией и Украиной породила множество проблем, которые в ближайшем будущем станут еще более заметными. "Южный газовый коридор" мог бы сыграть важную роль в компенсации негативных последствий вышеупомянутой войны в энергетической сфере. Греция является важным партнером по TAP. В этой области есть большой потенциал, и мы ожидаем, что в течение 2022 года будет сдан в эксплуатацию интерконнектор Греция-Болгария (IGB), что принесет ожидаемые результаты на энергетических рынках и позволит использовать большой потенциал обеих стран. Возможное расширение пропускной способности "Южного газового коридора" еще больше повысит энергетическую безопасность Греции и всей Европы. Однако хотелось бы подчеркнуть, что расширение мощностей TAP является коммерческим решением консорциума TAP и требует времени и инвестиций", - сказал заместитель главы МИД Греции.

Он добавил, что изучение консорциумом новых технологических возможностей, которые позволят TAP перейти к транспортировке смеси природного газа и водорода, также имеет большое значение.

Греция поддерживает использование возобновляемых газа и водорода, чтобы соответствовать политике "зеленой" энергетики, сказал Фрагкояннис.

Работа над интерконнектором Греция-Болгария

Замминистра отметил, что Греция участвует в проекте IGB через совместное предприятие, состоящее из двух греческих компаний и компетентной Государственной газовой корпорации Греции, которые договорились о поставке 1 миллиарда кубометров природного газа в год.

"Греция сделала и делает все возможное для реализации проекта IGB, который начнет свою работу к концу июня - началу июля 2022 года. В полном объеме IGB вместе с TAP будет способствовать обеспечению более диверсифицированного портфеля природного газа, усилению конкуренции в газовом секторе и гораздо более конкурентоспособным ценам, что отвечает интересам конечных потребителей в Европе", - добавил он.

Возможности для расширения энергетического сотрудничества

Фрагкояннис отметил, что Греция надеется на сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах экономической деятельности с особым интересом в энергетическом секторе: Греция и Азербайджан могут расширить свое сотрудничество в области поставок энергии и в нескольких газовых проектах, поскольку Греция является важным партнером по TAP.

"Возможности для инвестиций существуют в различных областях, таких как новые технологии, возобновляемые источники энергии, природный газ, строительство и многие другие; инвестиции могут быть привлечены за счет расширения существующего делового взаимодействия между греческим и азербайджанским бизнес-сообществами и создания новых синергетических связей", - сказал замминистра.

Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR уже играет важную роль в развитии энергетического сектора Греции, поскольку владеет 20 процентами акций консорциума TAP.

"Мы считаем, что это составляет прочную основу для изучения дальнейших возможностей участия Азербайджана в энергетическом ландшафте Греции. Это особенно актуально в эти времена неопределенности в энергетической сфере. Мы открыты для рассмотрения плодотворных предложений, которые были бы выгодны обеим сторонам", - сказал Фрагкояннис.

Перспективы в сфере возобновляемой энергетики

Замглавы МИД Греции отметил, что поскольку обе страны очень заинтересованы в развитии возобновляемых источников энергии, существует достаточно возможностей для укрепления сотрудничества на взаимовыгодной основе.

"Сотрудничество между Грецией и Азербайджаном в этой сфере предусмотрено подписанным в 2009 году Меморандумом о сотрудничестве в области альтернативной энергетики и энергоэффективности. Греция также могла бы предоставить Азербайджану важные ноу-хау и участвовать в общих проектах по альтернативной энергетике через свои исследовательские и академические институты", - заключил он.