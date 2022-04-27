Гейдар Сулейманов, лидер трайба МСП и корпоративного банкинга Kapital Bank: «Услуга Mobile POS внесет значимый вклад в развитие безналичных платежей» (R)

Несколько дней назад Kapital Bank запустил первую в своем роде в Азербайджане услугу Mobile POS для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новый сервис окажет положительное влияние на рост безналичных платежей и развитие цифровых банковских услуг в стране. Чтобы внести ясность в особенности, преимущества и сферы применения новой услуги, мы взяли интервью у Гейдара Сулейманова, лидера трайба МСП и корпоративного банкинга Kapital Bank.

Г-н Сулейманов, в чем основные преимущества услуги Mobile POS?

Услуга Mobile POS, представленная совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и компанией Visa, позволит субъектам бизнеса принимать с помощью смартфона оплаты с карт, смарт-часов, стикеров и других бесконтактных платежных инструментов без участия традиционного POS-терминала. Если до сих пор предпринимателям, чтобы иметь возможность принимать безналичные оплаты, необходимо было посетить филиал, пройти внутрибанковские процедуры и установить у себя дополнительное оборудование, то теперь они могут просто подать онлайн-заявку и превратить свой смартфон в POS-терминал. Новая услуга разработана международной ИТ-компанией IBA Group, она работает на базе технологии Visa Tap to Phone. Уверен, что Mobile POS внесет значимый вклад в развитие безналичных платежей в стране.

Для кого предназначена новая услуга и есть ли какие-либо особые условия для подключения?

Наша главная целевая аудитория - это мелкие предприниматели, работающие в основном в сфере торговли и услуг: парикмахеры, портные, курьеры, таксисты, сапожники, владельцы киосков, люди, работающие в пищевой сфере, мелкие торговцы, продавцы фруктов и овощей и другие. С нововведением этим людям не нужно будет покупать, устанавливать и возить с собой традиционный POS-терминал. Чтобы воспользоваться услугой Mobile POS, первым делом необходимо быть клиентом Kapital Bank. Подключиться к услуге можно совершенно бесплатно и без посещения офисов, пройдя онлайн-регистрацию в мобильном приложении Müştəri Bank. Кроме приема бесконтактных платежей, Mobile POS также позволяет следить за историей транзакций и просматривать информацию о текущих пользователях. Кроме того, для использования услуги нужно иметь смартфон на базе операционной системы Android с модулем NFC.

Выдается ли покупателям чек после оплаты через Mobile POS?

Конечно, чек предоставляется. Получить его можно 3 способами: покупатель может предоставить свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты продавцу, а также отсканировать специальный QR-код, сгенерированный после оплаты.

А как предприниматели могут подключиться к новой услуге через Müştəri Bank?

Для подключения услуги предпринимателям необходимо указать в приложении соответствующую информацию о предприятии и пользователях, а уполномоченное лицо должно подписать заявку с помощью электронной подписи ASAN Imza. После завершения подключения уполномоченному лицу будет отправлено электронное письмо и уведомление.

Хотелось бы также отметить, что с помощью системы Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться различными банковскими услугами удаленно, такими как: срочные переводы, платежи в бюджет, открытие расчетного счета онлайн, подключение к зарплатному проекту, пополнение баланса, заказ и оформление доставки зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, оформление онлайн-заявок на кредитные продукты (овердрафт, кредит, гарантия, "Быстрый тендер" и др.) и т. д. Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. При осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.