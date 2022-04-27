Нидерланды хотят покупать больше газа из Азербайджана

Нидерланды поддерживают желание ЕС увеличить поставки газа из Азербайджана.

Об этом сказала посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

"Зависимость Нидерландов от поставок газа из России невысока, поэтому нынешний кризис в поставках не будет очень значительным", - сказала посол.

Эиземан добавила, что Нидерланды, в соответствии с политикой ЕС, также поддерживают желание увеличить импорт энергоресурсов из Азербайджана.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.