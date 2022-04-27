Цифровой банк Leobank – прошел отметку в 300 000 клиентов (R)

Сейчас интернет банкинг в Азербайджане активно развивается, что способствует выходу на рынок новых игроков. Например, Leobank - новый мобильный сервис от Юнибанк!

Невозможно представить современного человека без двух вещей: банковской карты и смартфона. Это не просто удобно, но и значительно облегчает жизнь, в каком бы уголке мира вы не оказались. Вдвойне удобно, когда это изначально полностью интернет проект, не зависящий от отделений, представительств и бумажной волокиты, которая всегда сопровождает любые обращения в банк.

"А как тогда получить карту, если это мобильный банк?" - спросите вы. Ответ в самом вопросе. Достаточно скачать приложение, которое доступно как для пользователей Android, так и на IOS. Далее следует простая регистрация, которая занимает не более трех минут и требует минимальное количество документов. А дальше? Указываете удобное время и место для получения карточки. Да, ее просто доставят курьером или вы сможете забрать ее в удобном для вас отделении банка "Unibank"!

Карта легко привязывается к ApplePay, поэтому ваш онлайн банк всегда в кармане, даже если физическая карта осталась дома. Хотя оставлять ее не захочется - минималистичный дизайн, выдержанный черный цвет и ничего лишнего.

А чем еще "Леобанк" сможет завлечь пользователей?

Кроме удобного приложения, банк предоставляет своим пользователям несколько выгодных предложений. Например, систему кешбэка. Да, ею уже никого не удивишь, но партнерская программа банка совершенствуется и предоставляет приятные бонусы за самые обычные покупки в любом уголке мира. Достаточно выбрать категории и на счет будет возвращаться до 20% от затрат.

Кроме того банк онлайн - это круглосуточная связь с пользователями. Приятно, когда тебе не просто всегда готовы ответить, но и делают это понятным языком без массы непонятных терминов. Операторы Лео доступны как в чате приложения, так и WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger Facebook.

Также интернет банкинг позволяет переводить денежные средства между пользователями за мгновения. Если вы отправляете средства на карту Leobank, то операция происходит без снятия дополнительных комиссий. А если человек, которому нужно отправить перевод, находится рядом с вами, можно даже не спрашивать номер карты. Может показаться, что это магия, но просто этот интернет банк добавил новую удобную функцию - Shake it.

Как это работает:

откройте приложения на двух смартфонах;

потрясите телефонами;

приложение покажет пользователя рядом с вами;

выберите необходимую и совершите перевод в два клика!

А как же пополнять карту, если нет отделений?

Максимально просто. Сделать это можно двумя способами:

Через терминалы Unibank. С помощью платежных терминалов MilliOn, E-Manat, Express Pay.

Все операции пополнения карты выполняются без каких-либо комиссий. Кстати, снять наличные можно тоже без процента, для этого нужен будет банкомат Unibank. В приложении есть список доступных банкоматов рядом с пользователем, поэтому долго искать не придется.

Как видите, стать клиентом Leo не только очень просто, но и выгодно. Если в вашем портмоне пустует место размером со стильную черную карту, то самое время это исправить.