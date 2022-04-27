Нидерланды готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Нидерланды готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в секторе возобновляемых источников энергии.

Об этом сказала в среду посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

"Нидерланды, в частности, хотели бы сотрудничать с Азербайджаном в секторе оффшорной ветроэнергетики", - сказала Эиземан.

Хотя конкретных проектов пока нет, Нидерланды имеют обширную экспертную базу, так же как и множество нидерландских компаний, которые могут внести значительный вклад в сферу альтернативной энергетики Азербайджана, отметила посол.