https://news.day.az/economy/1457034.html Нидерланды готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Нидерланды готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Нидерланды готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном в секторе возобновляемых источников энергии.
Об этом сказала в среду посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
"Нидерланды, в частности, хотели бы сотрудничать с Азербайджаном в секторе оффшорной ветроэнергетики", - сказала Эиземан.
Хотя конкретных проектов пока нет, Нидерланды имеют обширную экспертную базу, так же как и множество нидерландских компаний, которые могут внести значительный вклад в сферу альтернативной энергетики Азербайджана, отметила посол.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре