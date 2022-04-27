Торгово-экономические связи Азербайджана и Грузии находятся на самом высоком уровне

Для меня большая честь посетить Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, отношения Азербайджана и Грузии базируются на исторических связях.

Стратегические отношения Азербайджана и Грузии будут и далее развиваться в интересах народов двух стран, отметил министр.

"Между нашими странами успешно реализуются экономические и торговые проекты. Реализованы такие совместные проекты, как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эти проекты повышают привлекательность наших стран. Торгово-экономические связи между Азербайджаном и Грузией находятся на самом высоком уровне", - сказал Дарчиашвили.