В Кяльбаджаре будут использоваться наземные воды

Восстановлен магистральный водопровод города Кяльбаджар, расположенные на территории района военные и гражданские объекты обеспечены водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал начальник пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы. По его словам, после завершения работ над Генеральным планом Кяльбаджара на территории района будут использоваться наземные воды.

Он отметил, что пока нельзя сказать точно, сколько водохранилищ будет там построено, главное то, что в районе нет никаких проблем с источниками питьевой воды.

А.Джабраиллы добавил, что в Кяльбаджарском районе имеются очень качественные водные ресурсы.