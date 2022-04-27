В Азербайджане создадут сотни рабочих мест

С начала 2022 года предпринимателям в Азербайджане выдано льготных кредитов на 13,3 миллиона манатов.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Было отмечено, что с начала текущего года предпринимателям для финансирования 368 проектов в рамках государственной поддержки было предоставлено льготных кредитов на 13,3 миллиона манатов, что позволило создать 344 новых рабочих места.

"99,7 процента проектов приходятся на долю районов Азербайджана, 0,3 процента - город Баку. 99,8 процента выданных кредитов приходятся на долю предпринимателей из районов страны, 0,2 процента - из города Баку", - говорится в публикации.