Сколько субсидий выплачено предпринимателям, понесшим убытки от пандемии?

C июня 2020 года по первое апреля 2022 года общая сумма утвержденных субсидий в Азербайджане составила 69,4 миллиона манатов.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что в рамках проекта по гарантированной государством льготной кредитной поддержке предпринимателям, понесшим убытки от пандемии, выплачены 22 миллиона манатов.

"Из 6,29 тысячи заявок на субсидирование были удовлетворены 5,01 тысячи заявок. Общий размер утвержденных субсидий составляет 69,4 миллиона манатов", - пишет министр.