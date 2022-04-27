Баку и Тегеран обсудили экономическое сотрудничество

Обсуждены вопросы расширения торговых связей между Азербайджаном и Ираном.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы обсудили с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между нашими странами. Также рассмотрели возможность расширения торговых отношений", - говорится в публикации.