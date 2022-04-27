https://news.day.az/economy/1457192.html Баку и Тегеран обсудили экономическое сотрудничество - ФОТО
Баку и Тегеран обсудили экономическое сотрудничество - ФОТО
Обсуждены вопросы расширения торговых связей между Азербайджаном и Ираном.
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Мы обсудили с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между нашими странами. Также рассмотрели возможность расширения торговых отношений", - говорится в публикации.
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