Увеличилось число резидентов Агдамского индустриального парка

Число резидентов Агдамского индустриального парка достигло семи.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно информации, статус резидента Агдамского индустриального парка получили ООО "Prof-Dam" и ООО "Metkons".

"ООО "Prof-Dam" построит на площади в два гектара завод по производству различных видов кровли, а "Metkons" займется производством вентиляционного и противопожарного оборудования, а также другой металлопродукции. За счет реализации этих проектов постоянными рабочими местами будут обеспечены 85 человек", - говорится в публикации.

Также министр отметил, что инвестиционная стоимость двух проектов составляет девять миллионов манатов.