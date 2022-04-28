Visa продолжит привносить инновации и технологические разработки в Грузию

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Visa и Грузией, срок действия которого составляет два года, направлен на развитие сотрудничества с грузинским министерством экономики и устойчивого развития.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend старший директор - региональный менеджер Visa по Кавказскому региону Диана Кигурадзе, передает Day.Az.

По ее словам, сотрудничество в рамках меморандума будет сосредоточено на поддержке малых и средних предприятий, продвижении местного и международного туризма, стимулировании развития инновационных технологий и содействии экономической и финансовой интеграции Грузии.

Одним из основных направлений сотрудничества между Visa и Грузией в рамках меморандума о взаимопонимании является активация глобальной образовательной цифровой платформы, отметила региональный менеджер.

"Visa намерена помочь бизнесу Грузии, пострадавшему от последствий пандемии COVID-19, предложив совместные образовательные программы, такие как запуск платформы Visa Business Skills в сотрудничестве с проектом "Производи в Грузии" и ускорение процесса оцифровки", - сказала Кигурадзе.

Глобальная образовательная цифровая платформа Visa "Практические навыки ведения бизнеса" предлагает более 50 онлайн-обучающих модулей для малых и средних предприятий, позволяющих получать новую информацию, совершенствовать навыки управления бизнесом и повышать финансовую грамотность, отметила региональный менеджер.

По ее словам, Visa готова изучить новые возможности для углубления двустороннего партнерства в рамках программы "Производи в Грузии".

Visa также намерена помочь Грузии в продвижении туризма и росте числа местных и иностранных туристов. Visa будет делиться конкретными данными по количеству туристов и их интересам в Грузии с грузинским министерством экономики и устойчивого развития, сказала она.

"Разработанная концепция позволит эффективно стимулировать турпоток и выявить слабые места в этой области", - сказала Кигурадзе.

В числе других инициатив Visa она также назвала глобальную кампанию She's Next, направленную на развитие женского предпринимательства.

"Инициатива She's Next стала одним из самых успешных проектов в регионе, в рамках которого мы провели в формате онлайн бесплатные образовательные мастер-классы для женщин-предпринимателей со спикерами Visa, экспертами по брендам и успешными деловыми женщинами. Кампания, стартовавшая в 2019 году в США, уже объединила до двух тысяч женщин в Грузии с потенциалом дальнейшего расширения деятельности", - сказала Кигурадзе.

"Также был организован конкурс для женщин-предпринимателей при участии партнерских организаций - Федерации бизнес-лидеров "Женщины завтрашнего дня" и Forbes Woman Georgia", - отметила она.

"Visa внимательно следит за современными тенденциями, в соответствии с которыми мы предоставляем равные возможности всем членам общества, независимо от расы, пола и возраста", - сказала Кигурадзе.

Она также отметила, что Visa продолжает повышать осведомленность об инновациях в Грузии.

"Мы вместе с Forbes Georgia создали серию подкастов о продвижении инноваций в Грузии, чтобы обсудить экосистему стартапов и инновационные тенденции с участием представителей стартапов, экспертов Visa и ключевых представителей финансового сектора", - сказала Кигурадзе.

По словам регионального менеджера, Грузия входит в число стран-лидеров в мире по бесконтактным платежам. Девять из 10 платежей в Грузии осуществляются по бесконтактной технологии с помощью карт Visa.

"Грузия сохраняет сильные позиции с точки зрения открытости для инноваций. Эта страна давно выбрала путь развития, цифровизации и безналичной экономики. Мы в Visa видим, что наш небольшой регион обладает большим потенциалом для внедрения инновационных технологий", - сказала региональный менеджер.

Кигурадзе также сообщила, что за последние два года в условиях пандемии COVID-19 бизнес в Грузии смог трансформироваться.

По ее словам, бизнес в Грузии перешел в онлайн-формат, стратегии брендов были адаптированы к новым реалиям, вырос спрос на цифровизацию, расширилась функциональность бесконтактных платежей.

В этом смысле Visa смогла на фоне пандемии создать больше возможностей для упрощения движения денег, поддержки и стимулирования малых и средних предприятий в качестве движущей силы экономики Грузии, отметила региональный менеджер.

"Мы помогли сгладить процесс онлайн-трансформации, запустив глобальную кампанию "Важно, где вы совершаете покупки". Благодаря этой кампании мы помогли местным предприятиям работать и продавать продукцию в непрерывном режиме", - сказала Кигурадзе.

Внедряя инновационные технологии и совершенствуя финансовую экосистему, Visa создаст более здоровую конкурентную среду, что крайне важно для бизнеса, чтобы преодолеть существующие барьеры и проблемы, связанные с пандемией, отметила региональный менеджер.

"Подписание меморандума ознаменовало создание важной платформы сотрудничества для Visa, поскольку Грузия стремится к дальнейшему развитию национальной экономики, стимулированию бизнес-экосистемы и финансовых игроков в стране", - сказала Кигурадзе.

Напомним, что Visa и министерство экономики и устойчивого развития Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в конце декабря 2021 года.