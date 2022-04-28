Всемирный банк предупредил о крупнейшем с 1970-х годов ценовом кризисе

Эксперты Всемирного банка заявили, что в мировой экономике из-за ситуации в Украине начался сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис. Об этом говорится в докладе банка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным специалистов, в 2022 году энергоносители подорожают более чем на 50%, а неэнергетические товары - почти на 20%. Также вырастут цены на продовольственные товары и удобрения.

"Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года", - говорится в докладе.