В США заявили о начале новой холодной войны на рынке нефти

На нефтяном рынке началась холодная война между Россией и странами Запада. Спровоцировала конфликт ситуация в Украине, заявил обозреватель американского издания National Review Джозеф Салливан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Журналист считает, что существование глобального рынка нефти является воплощением господства глобализации на рынке сырья. После окончания холодной войны Россия стала его частью, поэтому при ценообразовании источник сырья не имел значения. Финальная цена определялась сортом и расходами на транспортировку.

Но после начала спецоперации в Украине ситуация изменилась. Нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent. Американский журналист считает, что разница в цене объясняется санкциями Запада.

"По своему характеру и масштабам крах глобализации на нефтяном рынке отличается от всего того, что мы наблюдали с момента окончания холодной войны", - написал Джозеф Салливан.

По его словам, способные больше платить западные страны оказались по одну сторону конфликта, а по другую оказался весь остальной мир, включая Китай. Последняя группа стран, читает обозреватель, не может позволить себе переплачивать только для того, чтобы не покупать сырье у России.

"Отказ от такой возможности сэкономить средства - это акт самобичевания, который бедные страны мира не могут себе позволить", - резюмировал журналист.

Он считает, что раскол на мировом рынке энергетики повлечет последствия, которые отразятся на всех сферах жизни.