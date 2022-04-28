Предприниматели Азербайджана активно инвестируют в развитие инноваций

Около 60 процентов предпринимателей Азербайджана инвестировали в создание новых бизнес-моделей и развитие инноваций.

Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе конференции на тему "Цифровое предпринимательство и перспективные возможности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане в рамках цифровой трансформации ведутся работы по подготовке IT-специалистов, кадрового потенциала.

Министр также положительно оценил активное участие предпринимателей в этом процессе.

"В Азербайджане добавочная стоимость продукции, создаваемой нашими предпринимателями, составляет более 99 процентов, в то время как в других странах этот показатель равен 13 процентам. Это говорит о том, что азербайджанские предприниматели своевременно инвестировали в развитие инноваций и своей технической базы", - сказал Набиев.