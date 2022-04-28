Когда вся территория Азербайджана будет обеспечена высокоскоростным интернетом?
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно с подведомственными ООО Aztelekom и Baktelecom с 2022 года начало вкладывать инвестиции в создание интернет-инфраструктуры в Баку и регионах.
Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе конференции на тему "Цифровое предпринимательство и перспективные возможности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, до конца 2024 года вся территория Азербайджана будет обеспечена высокоскоростным интернетом.
"Инвестиции в создание этой инфраструктуры вкладываются в рамках государственно-частного партнерства как нашим министерством, так и за счет средств ООО Baktelecom и Aztelekom", - сказал Набиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре