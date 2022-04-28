Территория Агдамского промпарка полностью очищена от мин

В Агдамском промышленном парке, созданном для восстановления Карабаха и развития его промышленного потенциала, успешно продолжаются работы по созданию благоприятной инвестиционной среды для предпринимателей.

Как сообщили Day.Az в Промышленном парке, территория парка площадью в 190 гектаров полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В ближайшее время в Парке начнется работа по созданию инфраструктурной системы для резидентов.

Отметим, в настоящее время в Агдамском промышленном парке статус резидента предоставлен 7 субъектам предпринимательства. Наряду с этим предприниматели сейчас представляют проекты в Агентство развития экономических зон, чтобы стать резидентами Парка, и Агентство анализирует эти проекты.