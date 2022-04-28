В Азербайджане вырастет число инвесторов из Турции.

Об этом сказал Day.Az в четверг директор Центра ближневосточных исследований (ORSAM), профессор Ахмет Уйсал в кулуарах международной конференции в Шуше на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе".

"После конференции в Шуше может вырасти число турецких инвесторов, заинтересованных во вложениях в Азербайджан. Такие конференции созданы для привлечения потенциальных инвесторов в регион. Турция желает Азербайджану дальнейшего процветания и развития", - сказал он.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" с участием представителей ведущих международных мозговых центров.

Основной целью форума является рассмотрение возможностей развития связей, открытия коммуникаций между странами Южного Кавказа в постконфликтный период, обсуждение формируемой Азербайджаном мирной повестки для нормализации отношений с Арменией как основы для прогресса, безопасности и процветания региона.