"Южный газовый коридор" играет большую роль в энергобезопасности Европы

"Южный газовый коридор" играет большую роль в энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг преподаватель Высшей школы военно-морского флота США Бренда Шаффер на международном форуме "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.

"Мы входим в очень сложный экономический период. Проекты по обеспечению энергобезопасности играют особо важную роль во время нынешнего экономического кризиса, и "Южный газовый коридор" - один из таких проектов", - сказала Шаффер.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.