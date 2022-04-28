SOCAR и Uniper обсудили расширение сотрудничества

28 апреля в рамках седьмого заседания Координационного комитета между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и немецкой компанией Uniper состоялась встреча первого вице-президента SOCAR, временно исполняющего обязанности президента Ровшана Наджафа с делегацией во главе с главным исполнительным директором Uniper Клаусом-Дитером Маубахом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, Ровшан Наджаф рассказал о связях между входящим в структуру SOCAR производственным объединением "Azərikimya" и компанией Uniper, в том числе о перспективах расширения существующего сотрудничества.

Клаус-Дитер Маубах высоко оценил успешное сотрудничество с SOCAR и подчеркнул важность дальнейшего развития деловых отношений.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества между SOCAR и Uniper.