В Баку обсудили перспективы цифрового предпринимательства

28 апреля Общественным советом при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана при поддержке агентства и министерства цифрового развития и транспорта были организованы очередные общественные обсуждения.

Как сообщили Day.Az в агентстве, обсуждения с участием представителей госструктур, бизнес-ассоциаций и около 70 бизнесменов были посвящены теме "Цифровое предпринимательство и перспективные возможности".

В ходе общественной дискуссии, организованной в рамках сотрудничества "государство - предприниматель", были обсуждены вопросы политики цифровизации, ее роль в формировании благоприятной среды для предпринимательства, развитие цифрового предпринимательства, поддержка субъектов МСБ в этой сфере.

Председатель Общественного совета Фархад Гарашов, проинформировав о целях мероприятия, отметил важность цифровизации предпринимательской деятельности и инновационных решений в формировании новых бизнесов, подчеркнул, что общественная дискуссия организована с целью изучения потребностей предпринимателей в этой области и трудностей, с которыми они сталкиваются.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подробно рассказал о процессах, способствующих успешной цифровой трансформации в стране. Было отмечено, что для цифровой трансформации необходимы обеспечение современной ИКТ-инфраструктурой и наличие квалифицированных кадров, способных продвигать процесс трансформации. Он отметил работу, проделанную министерством цифрового развития и транспорта в этом направлении.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что наряду с негативным влиянием пандемии на мировую экономику, был дан импульс к повышению онлайн-активности и развитию цифрового предпринимательства, новых знаний и навыков, ускорению цифровизации, созданию и развитию новых процессов в предпринимательстве. Было отмечено, что проведенные расчеты показывают ускорение цифровизации в некоторых отраслях до 10 раз. В последние годы в Азербайджане, с учетом опыта развитых стран, для развития цифрового предпринимательства проводятся специальные реформы, применяются стимулирующие механизмы. Проинформировав о цифровизации в сфере предпринимательства, поддержке и услугах Агентства по развитию МСБ, способствующих инновациям в бизнес-деятельности, председатель правления агентства также привлек внимание к перспективам в этой области. Было отмечено, что в настоящее время с целью улучшения и электронизации предоставляемых предпринимателям услуг создается портал "e-Дом МСБ". В Доме МСБ в Баку, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, будет создан центр для стартапов на основе модели "Equipment sharing". Здесь в совместное пользование стартапам будет передано различное технологическое оборудование, серверы и сетевые системы. Модель, которую планируется создать, позволит стартапам и МСБ тестировать наиболее эффективные производственные процессы.

На мероприятии состоялось ознакомление с предложениями предпринимателей по цифровизации бизнеса и трудностями, с которыми они сталкиваются. Представители соответствующих государственных структур ответили на интересующие предпринимателей вопросы.