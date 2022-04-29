Немецкая логистическая компания планирует запустить регулярный блок-поезд в Европу

Источник: Агентство международной информации Trend

Представительство немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics в Азербайджане совместно со своими партнерами запускает блок-поезд из Китая в Европу транзитом через Азербайджан.

Как сообщили в азербайджанском представительстве Hellmann, блок-поезд отправится из китайского города Сучжоу (расположен в 100 километрах от Шанхая).

По словам представителя компании, блок-поезд доставит грузы не только для транзита в Европу, но и для внутреннего рынка Азербайджана.

"В состав входит 41 вагон с 40-футовыми контейнерами. Из Сучжоу он отправится до границы Казахстана по железной дороге. После прибытия в Казахстан "Казахстанские железные дороги" доставят контейнеры в порт Актау, где их погрузят на фидерное судно и отправят в порт Баку", - сказал представитель Hellmann.

Он также сообщил, что Hellmann Worldwide Logistics, будучи международной логистической компанией, ранее транспортировала эти грузы в Европу через Россию.

"Однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией наш маршрут был изменен", - подчеркнул представитель компании.

По его словам, этот маршрут будет одним из первых проектов, организованных коммерческими компаниями.

"Мы ожидаем, что этот проект хорошо себя зарекомендует. Планируется запустить регулярные рейсы по данному маршруту один - два раза в месяц", - добавил представитель Hellmann.