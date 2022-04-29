Азербайджан увеличил производство машин и оборудования

В Азербайджане в первом квартале 2022 года было произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 124 миллиона манатов, сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.

По данным ведомства, это более чем в два раза, или на 63,4 миллиона манатов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

В отчетный период в Азербайджане было произведено 125 тракторов (90 - в январе - марте 2021 года) и 439 легковых автомобилей (408 - в январе - феврале 2021 года).

Отметим, что ВВП Азербайджана по итогам первого квартала 2022 года выросло на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 30,37 миллиарда манатов.