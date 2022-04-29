Сколько продукции экспортировал Азербайджан в I квартале 2022 г?

В первом квартале 2022 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму почти 7,981 миллиарда долларов, что почти в два раза (на 92,87 процента) превышает показатель аналогичного периода 2021 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В указанный период доля госсектора в экспорте Азербайджана составила 3,106 миллиарда долларов, или 38,92 процента от его общего объема. Доля частного сектора составила более 4,853 миллиарда долларов, или 60,81 процента от его общего объема. При этом физические лица осуществили экспорт на 20,956 миллиона долларов (0,27 процента).

Всего Азербайджан в первом квартале 2022 года экспортировал 1 910 и импортировал 6 075 наименований товаров, осуществив внешнеторговые операции со 152 странами.

Большую часть азербайджанского экспорта в январе - марте 2022 года составили нефть, нефтепродукты, электроэнергия, фрукты и овощи, а также продукция химической промышленности.

Топ-5 экспортированных Азербайджаном товаров по суммарной стоимости: