Сколько продукции экспортировал Азербайджан в I квартале 2022 г?
В первом квартале 2022 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму почти 7,981 миллиарда долларов, что почти в два раза (на 92,87 процента) превышает показатель аналогичного периода 2021 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
В указанный период доля госсектора в экспорте Азербайджана составила 3,106 миллиарда долларов, или 38,92 процента от его общего объема. Доля частного сектора составила более 4,853 миллиарда долларов, или 60,81 процента от его общего объема. При этом физические лица осуществили экспорт на 20,956 миллиона долларов (0,27 процента).
Всего Азербайджан в первом квартале 2022 года экспортировал 1 910 и импортировал 6 075 наименований товаров, осуществив внешнеторговые операции со 152 странами.
Большую часть азербайджанского экспорта в январе - марте 2022 года составили нефть, нефтепродукты, электроэнергия, фрукты и овощи, а также продукция химической промышленности.
Топ-5 экспортированных Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:
|
Наименование товара
|
Январь-март 2022 года
|
Январь-март 2021 года
|
Количество
|
Стоимость (тыс. $)
|
Количество
|
Стоимость (тыс. $)
|
Сырая нефть, тонны
|
5 887 523,51
|
3 680 031,85
|
7 047 438,98
|
2 664 616,28
|
Природный газ, тыс. кубометров
|
5 686 818,66
|
3 463 858,64
|
6 165 450,44
|
867 067,72
|
Фрукты и овощи, тонны
|
97 033,38
|
124 928,05
|
89 906,74
|
97 231,23
|
Пластмасса и продукция из нее, тонны
|
112 468,40
|
114 867,48
|
117 226,73
|
90 238,29
|
Нефтепродукты, полученные из битумных пород и нефти, продукты, содержащие нефть или нефтепродукты с долей 70% или более, тонны
|
158 729,84
|
91 079,73
|
225 615,16
|
91 234,68
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