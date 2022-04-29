На дороге Губадлы-Эйвазлы ведутся масштабные строительные работы

Продолжается строительство дороги Губадлы-Эйвазлы.

Как сообщили Day.Az в ГААДА, двухполосная автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы протяженностью 28,5 км строится в соответствии с IV техническим уровнем. В настоящее время вдоль дороги ведутся масштабные строительные работы.

В настоящее время на 4-пролетном мосту длиной 122,4 метра, построенном на 2,5-м км дороги, выполняются работы по укладке свай, бурению и бетонированию. На 21-м км дороги, на 2-пролетном мосту длиной 66 метров, ведется подготовка для свай.

Для обеспечения выполнения строительства в короткие сроки на территории построен лагерь.

Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы, строительство которой планируется завершить в текущем году, проходит по территории сел Махмудлу, Хыдырлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы Губадлинского района.