В первом квартале 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 63,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,91 миллиарда долларов.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

Министр отметил, что азербайджанский экспорт вырос на 92,9 процента и составил 7,98 миллиарда долларов, а импорт - на 15,6 процента - до 2,93 миллиарда долларов.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота выросло в годовом исчислении в 3,15 раза - до 5,05 миллиарда долларов, говорится в публикации.