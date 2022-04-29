ЦБ Азербайджана планирует внедрить новые финансовые инструменты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность внедрения в стране новых финансовых инструментов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"ЦБА ориентирован на развитие денежного рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В этом контексте анализируются возможности внедрения новых инструментов в финансовый сектор. В настоящее время мы стремимся обеспечить доходность маната", - сказал Кязымов.