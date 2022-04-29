В Азербайджане обновят законодательную базу, связанную с финансовым сектором

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит работу по обновлению законодательной базы, связанной с финансовым сектором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"После завершения этого процесса будет представлена новая законодательная база как в банковском, страховом, так и в финансовом секторе в целом", - сказал Кязымов.