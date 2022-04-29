https://news.day.az/economy/1457828.html В Азербайджане обновят законодательную базу, связанную с финансовым сектором - Талех Кязымов
В Азербайджане обновят законодательную базу, связанную с финансовым сектором - Талех Кязымов
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит работу по обновлению законодательной базы, связанной с финансовым сектором.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
"После завершения этого процесса будет представлена новая законодательная база как в банковском, страховом, так и в финансовом секторе в целом", - сказал Кязымов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре