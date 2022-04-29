В Азербайджане законопроект о платежных услугах и системах представлен правительству

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) по согласованию с соответствующими государственными ведомствами представил на рассмотрение правительства законопроект "О платежных услугах и системах".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

Он также отметил, что в первом квартале 2022 года безналичные платежи в Азербайджане выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,4 миллиарда манатов.