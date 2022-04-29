На пастбища в Кяльбаджаре переселят более 20 тыс. пчелиных семей

В 2022 году планируется переселить более 20 тысяч пчелиных семей на пастбища в Кяльбаджарском районе, сообщили Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в электронной сельскохозяйственной информационной системе по Кяльбаджарскому району зарегистрировано более 28 тысяч пчелиных семей. Большая их часть будет переселена на пастбища в этом районе.

Для перевода пчеловодческих хозяйств в Кяльбаджар на портале минсельхоза регистрацию прошли более 500 фермеров. Процесс регистрации завершится 30 апреля, говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом году на пастбища Кяльбаджара также планируется перевести племенные овцеводческие хозяйства, действующие в различных регионах Азербайджана.

Руководители пчеловодческих хозяйств 10-12 мая примут участие в тренингах Агентства Азербайджана по разминированию.

В сообщении отмечается, что 29 апреля начался перевод на пастбища пяти пчеловодческих хозяйств.

Как отметил на организованной в связи с этим церемонии в Гёйгельском районе заведующий отделом организации и мониторинга животноводства минсельхоза Эльдар Гасанов, впервые в рамках пилотного проекта в 2021 году был обеспечен перевод пчеловодческих хозяйств на пастбища в Кяльбаджаре и Лачине.

По его словам, в прошлом году на пастбища Кяльбаджара и Лачина было переселено более 4 500 пчелиных семей. А в этом году только на территорию Кяльбаджарского района планируется переселить более 20 тысяч пчелиных семей, сказал Гасанов.