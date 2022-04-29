Азербайджан и Бельгия обсудили сотрудничество в сфере МСБ

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в пятницу Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с послом Бельгии в Баку Мишелем Питермансом.

На встрече были обсуждены потенциальные направления сотрудничества между компаниями двух стран, вопросы расширения связей с соответствующими структурами Бельгии и Европейского союза в сфере МСБ.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - марте 2022 года товарооборот с Бельгией превысил 19,8 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 21,6 миллиона долларов (сокращение за год на 7,99 процента).