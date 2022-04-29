Поставки энергоносителей из Азербайджана в Европу имеют большой шанс для роста

Поставки энергоносителей с Южного Кавказа и из Центральной Азии через Азербайджан в ЕС имеют большой шанс для роста.

Об этом Trend сказал в пятницу директор Института политики безопасности и развития (Швеция), участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в городе Шуша Сванте Корнелл, передает Day.Az.

"Нереалистичные ожидания того, что возобновляемые источники энергии заменят природный газ в краткосрочной перспективе, в конце концов, снизили интерес Европы к альтернативной энергии. На данный момент существует гораздо большая потребность в поставках газа из-за перебоев в экспорте газа из России. Это потребует серьезных инвестиций от европейских партнеров и длительного времени. Достигнуты договоренности, и трубопроводы были построены до определенной мощности. Теперь покупатели газа должны заключить новые контракты с Азербайджаном", - сказал Корнелл.

Он добавил, что соглашение с ЕС, которое будет подписано в ближайшее время, очень важно для Азербайджана, поскольку означает более организованный и улучшенный механизм взаимодействия между сторонами во всех сферах, что будет важно во всех областях сотрудничества.