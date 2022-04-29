Азербайджан имеет потенциал для увеличения вдвое поставок газа в Италию.

Об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента Trend, сказал исследователь из итальянского университета Сапиенца, участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей 28 апреля в Шуше, Даниэль Помье Винчелли, передает Day.Az.

"Италия и Азербайджан уже успешно сотрудничают в улучшении связей в сфере коммерции с целью увеличения поставок газа и укрепления экономической взаимозависимости. Италия является крупным покупателем азербайджанского газа. Существует также необходимость уменьшить зависимость от российского газа. Таким образом, Азербайджан может увеличить импорт газа в Италию и всю Европу. Как сказал сегодня на конференции в Баку Президент Ильхам Алиев, есть возможность удвоить поставки газа в Италию, что составляет примерно 20 миллиардов кубометров", - сказал Винчелли.

Он отметил, что сегодня в ходе встречи с участниками конференции Президент Ильхам Алиев на протяжении трех часов очень четко и ясно отвечал на их вопросы, что очень впечатляет.

Винчелли также сказал, что в Шуше он увидел то, какой ущерб был нанесен городу за период оккупации, и в то же время он был впечатлен процессами восстановления, которые осуществляет Азербайджан.