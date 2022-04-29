В Азербайджане не возникнут трудности в обеспечении маслом

В результате пожара, произошедшего в "Промышленном парке Азерсун", нанесен серьезный материальный ущерб складам, принадлежащим ООО "Sun Food". Пострадавших среди сотрудников, к счастью, нет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице Azersun Holding в Facebook.

Компания отмечает, что в связи с расположением производственных предприятий на определенном расстоянии от территории, где произошел пожар, они не пострадали, и продолжают действовать в обычном режиме.

"У ООО "Sun Food" достаточно запасов на складах в Хырдалане и других районах. Никаких трудностей с обеспечением маслом и другими продуктами питания в стране не возникнет. Благодарим всех, кто выразил поддержку в связи с произошедшим. Соответствующие государственные структуры проводят расследование, общественность будет проинформирована о результатах", - говорится в публикации.