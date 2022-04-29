Азербайджанский газ принес стабильность в Болгарию.

Об этом Trend сказал в пятницу Венцеслав Сабев, директор центра по вопросам управления Женевского университета, передает Day.Az.

"Как болгарин по происхождению хочу отметить, что азербайджанский газ принес мир и стабильность в Болгарию в контексте кризиса с поставками газа из России", - сказал он.

По словам Сабева, наличие азербайджанских энергоресурсов на европейском рынке имеет большое значение.

Он выразил надежду, что альтернативные поставки будут налажены, в том числе и из Азербайджана.

Сабев добавил, что Карабахский регион в будущем может стать очень перспективным направлением для сотрудничества в области "зеленой энергетики" и ИКТ.

"Болгарские компании могут быть очень заинтересованы в развитии этих областей в Карабахе", - сказал он.