Азербайджанский газ принес стабильность в Болгарию - директор центра Женевского университета
Азербайджанский газ принес стабильность в Болгарию.
Об этом Trend сказал в пятницу Венцеслав Сабев, директор центра по вопросам управления Женевского университета, передает Day.Az.
"Как болгарин по происхождению хочу отметить, что азербайджанский газ принес мир и стабильность в Болгарию в контексте кризиса с поставками газа из России", - сказал он.
По словам Сабева, наличие азербайджанских энергоресурсов на европейском рынке имеет большое значение.
Он выразил надежду, что альтернативные поставки будут налажены, в том числе и из Азербайджана.
Сабев добавил, что Карабахский регион в будущем может стать очень перспективным направлением для сотрудничества в области "зеленой энергетики" и ИКТ.
"Болгарские компании могут быть очень заинтересованы в развитии этих областей в Карабахе", - сказал он.
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