В регионах Азербайджана пройдут выставки-ярмарки "KOB Fest"

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Шамкирском, Физулинском и Губинском районах будут организованы выставки-ярмарки "KOB Fest", сообщает Day.Az.

Целями этого являются продвижение и поддержка продаж продукции и услуг микро- и малого бизнеса среди широкой потребительской аудитории, продвижение местной продукции, установление деловых связей между МСБ и поставщиками.

На выставках-ярмарках будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, производимые субъектами МСБ, изделия ручной работы ремесленников и творческих людей, а также услуги, предоставляемые МСБ. Местные стартапы также могут быть представлены на ярмарке со своими продуктами и услугами. В рамках выставок-ярмарок также пройдут B2B встречи между предпринимателями, будут представлены бизнес-услуги, а также организованы культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей.

Выставки-ярмарки "KOB Fest", которые будут организованы в регионах страны, состоятся в следующие даты:

7 мая - Шамкирский район

9 мая - город Гянджа

14 мая - город Лянкяран

21 мая - Физулинскиий район

28 мая - Губинский район

30 мая - город Сумгайыт.

Микро- и малые предприятия, желающие представить свою продукцию и услуги на выставках-ярмарках, могут отправить заявки в Агентство по развитию МСБ по ссылке https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1.