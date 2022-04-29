В регионах Азербайджана пройдут выставки-ярмарки "KOB Fest"
При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Шамкирском, Физулинском и Губинском районах будут организованы выставки-ярмарки "KOB Fest", сообщает Day.Az.
Целями этого являются продвижение и поддержка продаж продукции и услуг микро- и малого бизнеса среди широкой потребительской аудитории, продвижение местной продукции, установление деловых связей между МСБ и поставщиками.
На выставках-ярмарках будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, производимые субъектами МСБ, изделия ручной работы ремесленников и творческих людей, а также услуги, предоставляемые МСБ. Местные стартапы также могут быть представлены на ярмарке со своими продуктами и услугами. В рамках выставок-ярмарок также пройдут B2B встречи между предпринимателями, будут представлены бизнес-услуги, а также организованы культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей.
Выставки-ярмарки "KOB Fest", которые будут организованы в регионах страны, состоятся в следующие даты:
7 мая - Шамкирский район
9 мая - город Гянджа
14 мая - город Лянкяран
21 мая - Физулинскиий район
28 мая - Губинский район
30 мая - город Сумгайыт.
Микро- и малые предприятия, желающие представить свою продукцию и услуги на выставках-ярмарках, могут отправить заявки в Агентство по развитию МСБ по ссылке https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1.
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