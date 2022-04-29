Хорошая новость в связи с трудовыми пенсиями в Азербайджане

В Азербайджане утвержден Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода из одной категории в другую и выплаты трудовых пенсий.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим в разъяснении к постановлению №175 Кабинета министров говорится, что документ охватывает пункты, связанные с рассмотрением обращений граждан, в том числе лиц, лишенных свободы, военнослужащих и членов их семей, имеющих право на трудовую пенсию в связи с потерей кормильца или главы семьи, а также постоянно проживающих за рубежом граждан Азербайджана, сроками и процедурами назначения и начисления, перерасчета и перевода трудовых пенсий из одной категории в другую, порядка выплаты и приостановления выплаты трудовых пенсий.

Согласно соответствующему изменению, внесенному в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", если с 1 января 2006 года по 1 июля 2018 года в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц для автоматизированного назначения трудовых пенсий был зарегистрирован пенсионный капитал, независимо от его размера, с 1 января 2019 года социальный страховой стаж за период до 1 января 2006 года рассчитывается в автоматизированном порядке в соответствии со статьей 22-1.2 закона. Второе условие для автоматизированного назначения трудовых пенсий связано с достижением застрахованными пенсионного возраста, установленного законодательством. В этом случае без непосредственного обращения в орган, назначающий пенсию, и без представления соответствующих документов, в день возникновения права гражданина на трудовую пенсию, через интернет-портал министерства труда и социальной защиты населения посредством соответствующего программного обеспечения трудовая пенсия назначается ему в электронном виде и направляется уведомление об этом.

В постановлении отражены условия расчета социального страхового стажа за период до 1 января 2006 года для автоматизированного назначения по всем видам трудовых пенсий (по возрасту, инвалидности и потере кормильца).