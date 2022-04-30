ЕС будет стремиться увеличить импорт нефти из Азербайджана

ЕС будет стремиться увеличить импорт нефти из стран Персидского залива, Нигерии, Казахстана и Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, это произойдёт на фоне ожидаемого решения ЕС отказаться от российской нефти.

"Страны Европейского союза, вероятно, уже на следующей неделе одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть. Планируемое эмбарго, хоть оно и будет постепенным, вероятно, повлияет на мировые цены на нефть. Постпреды блока встретятся в среду 4 мая, а к концу следующей недели заявят об окончательном одобрении введения эмбарго",- пишет издание.

Как отмечается, запрет на импорт нефти из РФ станет самой значительной мерой в рамках шестого пакета санкций ЕС.