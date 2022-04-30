Рабочая группа обсудила планируемые проекты в Карабахе

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании была обсуждена работа, проделанная по реализации "Плана мероприятий по решению военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана".

Члены Рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых на освобожденных территориях, в том числе для контроля над загрязнением трансграничных рек.

Также было сообщено, что акции по посадке деревьев, которые ежегодно проводятся при организации министерства экологии и природных ресурсов, на этот раз будут организованы в широких масштабах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме того, была предоставлена информация о работах по мониторингу окружающей среды и в сфере гидрометеорологии в Карабахе и Восточном Зангезуре.

На заседании было сообщено, что на освобожденных территориях до 2025 года планируется установить 11 гидрологических, восемь метеорологических, одну радиометеорологическую, четыре радиоэкологических, две комплексные автоматические станции измерения качества воздуха и одну аэрозондовую станцию.

Также принимаются меры по установке пяти метеорологических станций в Шушинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах.

Для оценки запасов водных ресурсов строятся 11 гидрологических автоматических станций на 10 реках.

Кроме того, на заседании были обсуждены работы, проводимые в сфере сельского хозяйства, в том числе меры по повышению урожайности, переселению животноводческих и пчеловодческих хозяйств, борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, работы, проводимые в рамках проекта "Умное село" для обеспечения занятости населения, которое будет переселено в село Агалы Зангиланского района.

Также были обсуждены вопросы управления твердыми бытовыми и другими отходами на освобожденных территориях. Члены Рабочей группы были проинформированы о работах, проводимых ОАО Təmiz Şəhər по сбору, транспортировке и утилизации образующихся на этих территориях твердых бытовых отходов.

Рабочая группа по экологическим вопросам действует в тесной координации и обменивается информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.