Казахстан планирует построить четыре парома на Каспии

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подвел итоги одиннадцатого заседания казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором принял участие в рамках рабочего визита в Тбилиси. Об этом, как передает Day.Az, сообщает "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал главы Мининдустрии.

Как проинформировал глава ведомства, в ходе заседания стороны рассмотрели перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Каирбек Ускенбаев отметил, что по данному направлению объемы казахстанского экспорта, включая грузоперевозки из Китая, будут продолжать расти, поэтому дальнейшее сотрудничество необходимо развивать в плоскости удобства транзита по территории Грузии.

"Транскаспийский маршрут станет катализатором на дальнейшее расширение торговли грузинского экспорта. Планируем построить четыре парома на Каспийском море, которые поспособствуют установлению благоприятного конкурентоспособного тарифа на маршруте", - сообщил министр.

Как сообщалось ранее, 31 марта Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннее заявление о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора.

Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что Казахстан и Грузия имеют значительный потенциал для увеличения взаимной торговли. Казахстанские компании готовы наращивать экспорт обработанных товаров ряда отраслей, включая металлургическую, нефтехимическую, пищевую и машиностроительную, а также фармацевтику. Общий потенциал экспорта оценивается в $170 млн.

В свою очередь, на заседании межправительственной комиссии вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили отметил, что страна заинтересована в поставках говядины, молочной продукции, макаронных изделий, растительного масла и пшеничной муки. Казахстан выразил готовность предоставить перечень предприятий-экспортеров, а также нарастить экспорт продукции в Грузию по 40 наименованиям в различных отраслях экономики.

Кроме того, казахстанские экспортеры зерна готовы к поставкам пшеницы на рынок Грузии на рыночной основе. Грузинским импортерам Казахстан предлагает участвовать в форвардных закупках пшеницы, подсолнечника и других культур с целью их последующего вывоза.

Также в ходе заседания сторонами установлен обмен бланками разрешений для грузовых перевозок автомобильным транспортом на 2022 год и предварительная квота на 2023 год.

Помимо этого, казахстанская сторона предложила грузинским авиакомпаниям начать выполнять регулярные рейсы в Казахстан. На сегодня отечественными авиакомпаниями "Эйр Астана", "Fly Arystan" и "SCAT" выполняются 19 регулярных рейсов в Грузию.

Одиннадцатое заседание Межправительственной комиссии Казахстана и Грузии проведено в канун 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.